جماعة لاهور بصدد تسليم مجموعة أخرى من الإرهابيين في سجون السليمانية الى محافظ 16 أكتوبر في كركوك

أفادت معلومات بنية مايعرف بـ”جناح 16 أكتوبر” في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يرأسه لاهور شيخ جنكي ، اطلاق سراح مجموعة أخرى من إرهابيّ داعش والمجاميع الإرهابية الأخرى المعتقلين في سجون السليمانية من الذين تم اعتقالهم خلال السنوات السابقة من قبل أجهزة الامن في كركوك وفق المادة 4 إرهاب وتسليمهم الى محافظ 16 أكتوبر راكان الجبوري ، مشيرة الى ان مفاوضات تجري حالياً بشأن ذلك .

متحدث الجبهة العربية الموحدة في كركوك محمد الرياشي ، قال نريد ونأمل انهاء ملف المعتقلين العرب (في إشارة الى المعتقلين في قضايا الإرهاب) . مضيفاً انه خلال الفترة الماضية تم وفق “صفقة سياسية” بين محافظ كركوك بالوكالة (الجبوري) ومسؤولين في الوطني الكوردستاني اطلاق سراح بعض من هؤلاء على ثلاث دفعات ” لكننا لسنا راضين فعدد المفرج عنهم قليل ومازال هناك اعداد أخرى كبيرة منهم بحاجة لحسم مصيرهم” ، لافتاً الى انهم ” بدأوا محاولة جديدة لاطلاق سراحهم “.

ويشرف على اطلاق سراح هؤلاء كل من الاخوين لاهور وآراس شيخ جنكي من جناح 16 أكتوبر في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكان محافظ كركوك بالوكالة (نصبته ميليشيات الحشد الشعبي بعد احداث 16 اكتوبر 2017) راكان الجبوري ، شكر في وقت سابق جناح 16 اكتوبر على اطلاق من سماهم “عدد من المعتقلين في سجون السليمانية” في اشارة الى معتقلين من المكون العربي تم القبض عليهم بعد عام 2005 لتورطهم في أعمال إرهابية في كركوك وگرميان، وتم احتجازهم في معتقل سوسي الفيدرالي بالسليمانية ومن بينهم إرهابيين معروفين .

هذا وكان المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) ادان بشدة ، في مايو / أيار الماضي “تسليم الوطني الكوردستاني لدفعات من المعتقلين بتهم الارهاب ، الى شيوخ عشائر وادارة محافظ كركوك غير الشرعي راكان الجبوري” ، لافتاً الى ان “هؤلاء متورطون باعمال ونشاطات ارهابية مع داعش والقاعدة وتم اعتقالهم سابقاً لهذا السبب” .