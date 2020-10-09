Posted on by

رئيس وزراء إقليم كوردستان يهنىء الأوائل في السادس الاعدادي بالدراسة الكوردية في كركوك

هنأ رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الطلبة الأوائل في مرحلة السادس الإعدادي بالدراسة الكوردية في كركوك.

وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمة سعيد ، قال انه ونيابة عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ، ووزارة التربية في حكومة الإقليم ، اتصل هاتفياً بالطلبة الأوائل وهنأهم بالنجاح .

وتابع الوزير بالقول ، وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تهنىء طلبة جميع اقسام الدراسة الكوردية ومرحلة السادس الاعدادي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ، وسيتم تكريم الاوائل قريباً.

هذا وكانت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، وبتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اعلن في 28 سبتمبر/أيلول الماضي عن تخصيص مبلغ 260 مليون دينار بهدف دعم الدراسة الكوردية في كركوك.

بيان لمديرية الاعلام والعلاقات التابعة للوزارة ، أشار الى انه فضلا عن المبلغ المشار اليه فقد تم توفير مستلزمات طبية ووقائية لجميع أوساط ومراكز الدراسة الكوردية في محافظة كركوك.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close