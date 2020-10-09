رئيس وزراء إقليم كوردستان يهنىء الأوائل في السادس الاعدادي بالدراسة الكوردية في كركوك

هنأ رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الطلبة الأوائل في مرحلة السادس الإعدادي بالدراسة الكوردية في كركوك.

وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمة سعيد ، قال انه ونيابة عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ، ووزارة التربية في حكومة الإقليم ، اتصل هاتفياً بالطلبة الأوائل وهنأهم بالنجاح .

وتابع الوزير بالقول ، وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان تهنىء طلبة جميع اقسام الدراسة الكوردية ومرحلة السادس الاعدادي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ، وسيتم تكريم الاوائل قريباً.

هذا وكانت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، وبتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اعلن في 28 سبتمبر/أيلول الماضي عن تخصيص مبلغ 260 مليون دينار بهدف دعم الدراسة الكوردية في كركوك.

بيان لمديرية الاعلام والعلاقات التابعة للوزارة ، أشار الى انه فضلا عن المبلغ المشار اليه فقد تم توفير مستلزمات طبية ووقائية لجميع أوساط ومراكز الدراسة الكوردية في محافظة كركوك.