شكر و تقدير

أتقدم بكل فروض الشكر و التقدير لجميع الإخوة و الأخوات و الأصدقاء و الصديقات
الذين تفضلوا علي بإرسال أرق و أعمق عبارات التعزية و تعظيم الأجر ، و التمني بقبول الأعمال بأحسن القبول …
بمناسبة الماراثون العالمي و المسيرة المليونية السلمية للرجال و النساء و الأطفال و من ذوي الإحتياجات الخاصة ، و المعوَّقين و المعوَّقات ……
من شيعة أهل البيت عليهم السلام ، و محبيهم ، و من المسيحيين ، من جميع أنحاء العالم… بزيارة الأربعين لـ #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ع ،
مشيا ً على الأقدام ،
و حتى زحفا ً على الأيدي ..
و حَملا ً على الظهر …
و تقديم الوجبات الغذائية المجانية ، و الحلوى ، و الفواكه ، و حتى الملابس و الأغطية و الماء الحار ، و الأدوية و الضمادات ، و التدليك …. التي تقدر أثمانها بالبلايين … نعم بالبلايين ،
و توفير النوم المُريح تحت التبريد …
و غيرها و غيرها من الخدمات المجانية التي لا شبيه لها في أي بلد في العالم ..
راجيا ً للجميع خالص التقدير و الإحترام و الإجلال و المودة …
#الدكتور_صاحب_الحكيم
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سفير السلام العالمي
عضو منظمة العفو الدولية
لندن
صفر 1442 هجرية
أيلول 2020 ميلادية