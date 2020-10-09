شكر و تقدير



أتقدم بكل فروض الشكر و التقدير لجميع الإخوة و الأخوات و الأصدقاء و الصديقات

الذين تفضلوا علي بإرسال أرق و أعمق عبارات التعزية و تعظيم الأجر ، و التمني بقبول الأعمال بأحسن القبول …

بمناسبة الماراثون العالمي و المسيرة المليونية السلمية للرجال و النساء و الأطفال و من ذوي الإحتياجات الخاصة ، و المعوَّقين و المعوَّقات ……

من شيعة أهل البيت عليهم السلام ، و محبيهم ، و من المسيحيين ، من جميع أنحاء العالم… بزيارة الأربعين لـ #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ع ،

مشيا ً على الأقدام ،

و حتى زحفا ً على الأيدي ..

و حَملا ً على الظهر …

و تقديم الوجبات الغذائية المجانية ، و الحلوى ، و الفواكه ، و حتى الملابس و الأغطية و الماء الحار ، و الأدوية و الضمادات ، و التدليك …. التي تقدر أثمانها بالبلايين … نعم بالبلايين ،

و توفير النوم المُريح تحت التبريد …

و غيرها و غيرها من الخدمات المجانية التي لا شبيه لها في أي بلد في العالم ..

راجيا ً للجميع خالص التقدير و الإحترام و الإجلال و المودة …

#الدكتور_صاحب_الحكيم

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سفير السلام العالمي

عضو منظمة العفو الدولية

لندن

صفر 1442 هجرية

أيلول 2020 ميلادية