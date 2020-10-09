عالية نصيف تطالب وزير الداخلية بالاطلاع بنفسه على حيثيات قضية الفساد التي تورط فيها ناطق موسى فارس لكونها تتعلق بضابطين فاسدين 

طالبت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية بمفاتحة محكمة أم قصر والاطلاع بنفسه على حيثيات قضية الفساد التي تورط فيها المدعو ناطق موسى فارس صاحب شركة أنوار الفارس وشركة البعد الرابع لكون القضية تتعلق بضابطين فاسدين متهمين بالتهريب والتلاعب الضريبي وإدخال المخدرات، مجددة إشادتها بالقضاء العراقي الذي استجاب للبلاغ الذي تقدمت به .

وقالت في بيان اليوم :” ان محكمة تحقيق الرصافة أحالت هذه القضية إلى محكمة أم قصر في محافظة البصرة وفق أحكام المادة ١٩٤ من قانون الكمارك بغية إكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي والمكاني، كما هو واضح في الملف المرفق والمتضمن البلاغ الذي قدمته ضد هذا الشخص الفاسد، ولكن هناك تحركات من قبل الضابطين الفاسدين لتسويف القضية، وقد سافرا إلى البصرة في محاولة للضغط على بعض الأشخاص وإقناعهم بحرف مسار القضية، كما يمارسون الضغط لإيقاف التحقيقات الجارية في الوزارة لإبطالها ومن ثم إبطال الدعوى، إلا أننا اتصلنا ببعض القضاة الشرفاء الذين أكدوا حرصهم على إحقاق الحق، سيما وأن القضية تتعلق بالمال العام وسرقة أكثر من ٥٧٠ مليار دينار من خلال التهرب الضريبي “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل وزير الداخلية شخصيا لمتابعة حيثيات القضية، مع أهمية قيامه بتطهير الدائرة القانونية في الوزارة من بعض ضعاف النفوس الذين لهم ارتباطات بالضابطين الفاسدين “.