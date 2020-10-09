مفوض “هيومن رايتس كوميشون” يلتقي النائب عزّالدين: لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية 

إلتقى مفوض الشرق الأوسط للهيومين رايتس كوميشون الدولية ومبعوث الخاص للمجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد النائب الشيخ حسن عز الدين في مقر الكتلة النيابية في بيروت، يرافقه المستشار القانوني الدكتور المحامي رياض الحركة والمستشار الإستراتيجي العميد الركن حسن بشروش ومدير المكتب الإعلامي علي أحمد.

بحث المجتمعون قضايا عامة لبنانية وسورية وإقليمية حيث توافق الحاضرون على وجوب دعم مسيرة الدولة في الإصلاحات والتطلع إلى مصالح الناس في الاولوية لكل عمل تقوم به.

وشدد السفير ابو سعيد وجوب التنسيق الدوري مع المسؤولين من أجل توضيح النقاط التي يتم تشويهها في الخارج والتي تعود إلى أسباب سياسية داخلية