PKK ينفي إرسال مسلحيه للقتال إلى جانب أرمينيا

نفى حزب العمال الكوردستاني PKK، اليوم الخميس، إرسال مسلحيه للقتال إلى جانب أرمينيا في حربها ضد أذربيجان في إقليم ناغورني قرباغ المتنازع عليه بين البلدين.

وقال زاكروس هيوا، المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني، إن «الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الاستقرار وإبقاء الحرب مستعرة في ذلك الإقليم»، متهماً تركيا بالترويج لهذه «الشائعات»، حسب وصفه.

ونفى المتحدث باسم PKK، وجود أي مسلح للعمال الكوردستاني في ناغورني قرباغ، مشيراً إلى أن حزبه «لا يتدخل في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا».

وكانت القيادة العسكرية الأذربيجانية قد اتهمت حزب العمال الكوردستاني بنقل مسلحين له من العراق وسوريا للقتال إلى جانب أرمينيا، فيما تتهم الأخيرة أنقرة بنقل مسلحين من ميليشيات المعارضة السورية للقتال إلى جانب قوات باكو.