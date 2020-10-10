Posted on by

أول تعليق عراقي رسمي على حادثة “انتحار” مدير الشركة الكورية

أعربت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن أسفها إزاء حادثة “انتحار” المدير الفني لشركة “دايو” الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت استمرار العمل بالمشروع وعدم توقفه.

وقال إعلام الوزارة في بيان “تسجل وزارة النقل أسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، ففي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء، وإن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه”.

وأضاف البيان أن “شركة دايو أعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف”.

وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالعثور على جثة مدير شركة “دايو” الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، وهي معلّقة بسلك يوحي بأن الحادثة ناجمة عن عملية انتحار.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close