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إقليم كوردستان يؤمن احتياجات التعليم في شنگال

أكد نائب مدير تربية قضاء شنگال (سنجار)، اليوم السبت، أن كافة مستلزمات التعليم والوقاية من وباء «كورونا» في مدارس القضاء تم تأمينها من قبل حكومة إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن التربية العراقية لم تقدم لهم أية مساعدة بالصدد.

وقال شهاب أحمد : «قامت حكومة إقليم كوردستان بتأمين كافة مستلزمات الوقاية من وباء كورونا لكافة مدارس شنگال هذا العام، إلى جانب أنها تؤمن كافة احتياجاتنا من الكتب والمستلزمات التعليمية منذ سنوات، كما هذا العام».

وأوضح أنه من المقرر افتتاح 25 مدرسة كوردية في شنگال، حيث كانت هناك 18 مدرسة في السابق، لافتاً إلى أن هناك 10 آلاف تلميذ في القضاء يدرسون باللغة الكوردية.

وأشار أحمد إلى انتهاء كافة التحضيرات لافتتاح أبواب مدارس شنگال اعتباراً من يوم الأربعاء 13 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

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