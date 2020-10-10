اتفاق آذربيجان وأرمينيا على وقف اطلاق النار في قره باغ

عقب محادثات استمرت لـ10 ساعات في العاصمة الروسية موسكو ، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، فجر اليوم السبت ، ان آذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف اطلاق النار في اقليم ناغورنو قره باغ والبدء بمحادثات جوهرية بينهما .

مضيفاً ان وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في الساعة الـ12 من ظهر اليوم السبت الـ 10 من أكتوبر/تشرين الاول الجاري .

موضحاً ، ان اعلان وقف النار بين أرمينيا وآذربيجان هو لتبادل الاسرى والجثث ، وان باكو ويريفان ستبدآن بعملية تبادل الأسرى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في قره باغ .

وأكد وزير الخارجية الروسي، على أنه “سيتم التوافق بين طرفي النزاع في قره باغ على تفاصيل الاتفاق وبشكل منفصل”.