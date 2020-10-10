الخدمات النيابية تدعو لتشكيل لجنة عليا لكشف ملابسات “انتحار” مدير الشركة الكورية

دعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الجمعة، إلى تشكيل “لجنة تحقيق عليا” لكشف ملابسات حادثة “انتحار” مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في بيان إنه يطالب بـ”تشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف ملابسات حادث انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، لاسيَّما أنَّ الحادثة جاءت قبل أيام قليلة من توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو مع شركة دايو الكورية” .

وشدّد السهلاني على “أهمية توافر قوة خاصة لحماية الشركات الأجنبية المشرفة على المشاريع الإستراتيجية المهمة في العراق”، عادّاً ما حدث اليوم “سابقة خطيرة يجب أن لا تمر مرور الكرام، خصوصاً لما يشكله الميناء من أهمية بالغة في اقتصاد العراق؛ لأنّه يربط الشرق بأوروبا مروراً ب‍تركيا مما سيغير مستقبلاً خارطة النقل البحرية العالمية” .

وكانت وزارة النقل العراقية، أعربت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن أسفها إزاء حادثة “انتحار” المدير الفني لشركة “دايو” الكورية المنفذة ل‍مشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت استمرار العمل بالمشروع وعدم توقفه.