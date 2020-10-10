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الصحة: ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً

اعتبرت وزارة الصحة، الجمعة، ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في دول الجوار بانه يمثل إنذاراً خطراً.

ونقلت الوكالة الرسمية “واع” عن وزارة الصحة، تاكيدها بان “قرار إعادة حظر التجوال سيُناقش مع اللجنة العليا”، مشيرة الى ان “ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً”.

واكدت ان “انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملاً مساعداً على انتقال الفيروس”، لافتة الى ان “استمرار عدم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الصحية يعد عاملاً مساعداً على انتشار الفيروس”.

واضاف ان “هناك عدة توصيات سترفع إلى اللجنة العليا لغرض اتخاذ الإجراءات في الفترة المقبلة”.

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