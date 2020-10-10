الصدر يضع شروطاً للتظاهر: كل من يتعدى الحدود مدفوع من أجندات خارجية

وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة، (9 تشرين الأول 2020)، شروطاً لمن يريد التظاهر، معتبراً كل من يخالفها مدسوساً أو مدفوعاً من اجندات خارجية.

الصدر في معرض تغريدته على منصة التواصل تويتر قال: إني أضع شروطاً فمن شاء العمل بها فنحن معه، ومن خالفها فعلى الجميع التعاون مع القوات الأمنية والعشائر لإنهاء الفتنة بلا إراقة دماء.

واعتبر الصدر أن كلاً “من يتعدى الحدود فهو إما مندس أومدفوع من أجندات خارجية، مضيفا أنه “ليكن شعارنا لاشرقية ولاغربية”، بل انتخابات عراقية سلمية بإشراف أممي منصف من غير دول “الاحتلال”، حسب وصفه.

تغريدة الصدر