العراق ينجح بالانضمام إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، انضمام العراق الى إلى مجلس المحافظين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان “جهود وزارة الخارجية الحثيثة تكللت بالنجاح ممثلة ب‍سفارة جمهورية العراق في لندن والبنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ ل‍مجلس المحافظين الذي يعقد في لندن للمُدّة 7-8 تشرين الأوّل 2020”.

واكدت الوزارة ان “انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالميّة لتطوير القطاع المصرفيّ، والحُصُول على الدعم الفنّي، والمساعدة التي تُهيِّئ الأرضيّة المُلائِمة للاستثمار”.

واضافت “لقد تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فايروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق. يحدونا الامل في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف الى تعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد”.

وتابعت “وبهذه المناسبة تثمن السفارة جهود البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية ولا سيما اعضاء مجلس المحافظين والامين العام إنزو كواتروشيوتش، وموظفي مكتب الأمين العامّ”.