القوات المسلحة تنفي وجود حالة إنذار قصوى في بغداد

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول الجمعة، (9 تشرين الأول، 2020)، وجود حالة إنذار قصوى في بغداد.

وقال رسول في بيان صادر عنه إنه ينفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد.

وأكد ان الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار “اليوم الجمعة “لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي.

ودعا رسول وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً.

ونشرت وسائل إعلام متفرقة وثيقة لبرقية تفيد إعلان حالة الإنذار القصوى في بغداد، لملاحقة مطلقي الصواريخ على البعثات الدبلوماسية.