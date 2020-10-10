الكعبي مستغرباً: انتحار مدير الشركة الكورية جاء بعد إعلان قرب توقيع عقد الميناء

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسين الكعبي، الجمعة، الحكومة بإجراء تحقيق “جدي وعاجل” لكشف ملابسات قضية “انتحار” مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أبدى استغرابه إزاء تزامن حادثة الانتحار مع الإعلان الرسمي عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى للمشروع.

وقال الكعبي في بيان إنه يطالب الحكومة والجهات المعنية في البصرة بـ”إجراء تحقيق جدي وعاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في المحافظة”.

وأضاف أن “ما يُثير استغرابنا ان قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الاعلان الرسمي ل‍وزارة النقل قبل ايام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية واتمام الوصول الى الصيغة النهائية للتنفيذ”، معزيا في الوقت ذاته حكومة وشعب كوريا الجنوبية وسفارتها لدى بغداد بـ”هذه الحادثة المؤسفة جداً”.

ووصف الكعبي، الحادثة بأنها “خطيرة كونها ترتبط بوجوب توفير كل الجوانب الامنية لكل المستثمرين داخل البلاد فضلا عن الخصوصية الاقتصادية الموجودة في انشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الاسراع في استكمال انجازه بالمواصفات التي يطمح لها ابناء هذا الشعب الكريم بشكل عام واهالي البصرة الكرام واصحاب الاختصاص بشكل خاص وبما يجعله واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى للبلاد”.

وكانت وزارة النقل، أعربت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن أسفها إزاء حادثة “انتحار” المدير الفني لشركة “دايو” الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت استمرار العمل بالمشروع وعدم توقفه.

يشار إلى أن مصادر أمنية أفادت اليوم، بالعثور على جثة مدير شركة “دايو” الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، وهي معلّقة بسلك يوحي بأن الحادثة ناجمة عن عملية انتحار.