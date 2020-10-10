باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين الهجرة تعلن عن عودة (371) نازحا الى …

مناطق سكناهم الاصلية في صلاح الدين و نينوى و كركوك

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (371) نازحا من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية و مخيمي ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات صلاح الدين و نينوى و كركوك ، ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج و تلعفر و حي الانتصار و القدس و سومر و الزهراء و حمام العليل و تلكيف و حليلة ) بمحافظة نينوى و وعدد من المدن في محافظة كركوك ، فضلا عن عودة (90) فرد من مخيمي ( اشتي و عربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية ) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين “.

و تابع جهاكير انه ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع المحافظات و قيادة العمليات و الحشد الشعبي تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية “.