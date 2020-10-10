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باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين الهجرة تعلن عن عودة (371) نازحا الى …

 مناطق سكناهم  الاصلية في صلاح الدين و نينوى و كركوك

 اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (371) نازحا من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية و مخيمي ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات صلاح الدين و نينوى و كركوك ،  ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة . 

  وذكر  مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2  و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج و تلعفر و حي الانتصار و القدس و سومر و الزهراء و حمام العليل و تلكيف و حليلة ) بمحافظة نينوى و وعدد من المدن في محافظة كركوك ، فضلا عن عودة (90) فرد من مخيمي ( اشتي و عربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية )  التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين “.

 و تابع جهاكير انه ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع المحافظات و قيادة العمليات و الحشد الشعبي تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية   “.

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