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برلماني يدعو الحكومة الى اطلاق التخصيصات الخاصة بمشروع مجاري غرب بعقوبة

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء الى اطلاق تخصيصات مالية لاطلاق مشروع مجاري مناطق غرب بعقوبة.

وقال الدهلكي في بيان، انه “ومنذ فترة ليست بالقصيرة واهالي مناطق غرب بعقوبة في محافظة ديالى يعانون من عدم اكتمال مجاري تصريف المياه في مناطقهم، حيث كان موسم الامطار في الشتاء من كل عام يمثل كابوسا لهم بسبب الامطار وانعدام المجاري ما يتسبب باضرار كبيرة في منازل المواطنين”.

واضاف الدهلكي، ان “الحكومة وضمن برنامجها الذي الزمت نفسها به فقد اشارت الى توفير الخدمات للمواطنين وتقليل معاناتهم، بالتالي فانه ومع اقتراب موسم الامطار وفصل الشتاء، فقد ان الاوان على رئيس الحكومة لاطلاق التخصيصات المالية اللازمة للمضي بهكذا مشاريع خدمية وحيوية للمناطق الفقيرة لانهاء معاناتهم المستمرة منذ سنين”.

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