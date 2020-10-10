بعد حادثة “الانتحار”.. السفارة الكورية تؤكد دعمها لإنجاح مشروع ميناء الفاو

دعت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في العراق الجمعة، (9 تشرين الأول 2020)، إلى تجنب الشائعات بشأن حادثة وفاة مدير شركة دايو في البصرة، فيما أكدت دعمها لإنجاح مشروع ميناء الفاو الكبير.
وجاء في بيان صادر عن السفارة بخصوص وفاة مدير شركة دايو للإنشاءات: لقد علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 تشرين الأول 2020) بوفاة مدير شركة دايو للإنشاءات المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير .
وقال البيان إن السفارة تتقدم بالتعازي لأسرته وزملائه، معربة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة.
وأبلغت السفارة بقيام وزارة الداخلية في العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة “المؤلمة” وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع شرطة البصرة، موضحة أنها بانتظار ظهور النتائج بعد إكمال التحقيقات.
وتقدمت السفارة برجاء لجميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية، راجية أيضا بعدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته.
وأكدت السفارة الكورية الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاءات لأنجاح مشروع ميناء الفاو الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق قررت شركة دايو الكورية الجنوبية، ايقاف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقاً.
وقال مصدر مطلع لشبكة رووداو الإعلامية إن الشركة قررت اليوم الجمعة، ايقاف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقاً.
وأقدم مدير الشركة الكورية، العاملة في ميناء الفاو الكبير، على الانتحار شنقاً، ولحد الآن أسباب الحادث غير معروفة.
ووضع في الخامس من نيسان عام 2010 حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير.
وكان وزير النقل ناصر الشبلي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير.
وقالت وزارة النقل في بيان إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.
وقدرت كلفة المشروع بنحو 4.6 مليار دولار، وكان من المفترض أن ينجز خلال أربع أو خمس سنوات، لكن وبعد 10 سنوات على وضع حجر الأساس، فإن كاسر الأمواج هو الشيء الوحيد الذي اكتمل إنشاؤه.