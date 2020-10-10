رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير الطاقة الأمريكي يتفقان على تعزيز استثمارات الطاقة والغاز الطبيعي

مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يضم فرصاَ استثمارية تجعل منه بوابة للنمو في العراق كافة …

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الجمعة 9 تشرين الأول / أكتوبر 2020، مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، هاتفياً، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المكالمة الهاتفية، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة ولا سيما فرص الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية في قطاع الطاقة في إقليم كوردستان وبما يضمن المصلحة المشتركة.

كما رحب رئيس الحكومة بالدعم والمساعدات الأمريكية المستمرة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كذلك تم الاتفاق على مواصلة التواصل بين الجانبين إزاء مختلف القضايا الهامة.

ورحب رئيس الحكومة بزيادة تدفق الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة بإقليم كوردستان والعراق، وأكد أن إقليم كوردستان يوفر فرصاً مهمة للاستثمار الأجنبي في شتى المجالات ومنها الغاز الطبيعي، مبيناً أن من شأن ذلك أن يجعل إقليم كوردستان بوابة للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في عموم العراق وهو ما سيوفر فرص عمل ويساهم في تنمية أنحاء البلاد كافة.