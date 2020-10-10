مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة عن “انتحار” مدير الشركة الكورية بميناء الفاو

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة “انتحار” مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر إن “مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير، الذي أقدم على الانتحار، اسمه بارك تچول هوبا”، مبيناً أن “الانتحار تم بواسطة سلك داخل الغرفة التي يقيم فيها”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “أحد العاملين أبلغ الجهات المختصة عن الواقعة، بعد مشاهدته مدير الشركة معلقاً بواسطة السلك”.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه.