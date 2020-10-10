نائب: انتحار مدير الشركة المنفذة لمشروع الفاو اكذوبة وعلى الكاظمي التوصل لقاتليه

شكك النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الجمعة، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بخصوص انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير، مؤكدا ان هناك ايادِ خبيثة تقف وراء هذا الجريمة البشعة وعلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة فتح تحقيق فوري للتوصل الى الجهات التي قتلته.

وقال الموسوي في بيان إن “هذه القضية تشكل ظاهرة خطيرة لن يستطع العراق بسببها التعافي من وعكته الاقتصادية اذ تم تصفيه مدراء مشاريع عملاقة تخدم البلاد بهذه الطريقة ويجب ان لا يمر الامر مرور الكرام ويجب تقديم الجناة للعدالة مرجحا ان الجريمة قد تكون ورائها جهات مخابراتية دولية هدفها ايقاف هذا المشروع بأي شكل من الاشكال”.

ودعا الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “اشراك الجانب الكوري بهذا التحقيق واعلان النتائج بأسرع ما يمكن الى الرأي العام وعدم التأخير او التسويف كالعادة وفي حال ثبوت تورط جهات خارجية بهذه الجريمة النكراء ندعو هرم السلطة التنفيذية الى احالة القضية الى المحاكم القضائية الدولية”.

من جهة اخرى، طالب النائب، ابناء الشعب بكل اطيافه وتحديداً أبناء محافظة البصرة الفيحاء بـ “تحويل ميناء الفاو الكبير الى ساحة للتظاهر وذلك دعما لاكمال هذا الميناء لما فيه خيراً للعراق بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص”.