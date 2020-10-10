نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالشراكة مع مركز فلسطين للدراسات المستقبلية مساء يوم الأربعاء الموافق 8-10-2020 عبر تقنية زووم، ندوة بعنوان ” الديانة الإبراهيمية وسيلة للسيطرة الإسرائيلية على الوعي والأرض”.

وقد أفتتح الندوة الأستاذ جمال العبادي، مدير وحدة التطرف والإرهاب في المعهد، مرحبا بالمتحدثين والعدد الكبير من المشاركين من الباحثين والأكاديميين وصناع القرار.

بدأت الندوة أعمالها بكلمة ترحيبية من العميد حابس الشروف، نائب مدير عام المعهد، وتحدث فيها عن الأرضية الفكرية للديانة الإبراهيمية، طارحا العديد من التساؤلات الفكرية حولها، وأهمها تداعياتها على القضية الفلسطينية والأمن القومي.

تحدثت في الندوة د. هبه جمال الدين؛ مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن ماهية الإبراهيمية ودراسات الحرب والسلام والدبلوماسية الروحية، متناولة العديد من المفاهيم ذات الصلة، مثل الاتحاد الابراهيمي والجنسية والجيش الواحد والشعوب الأصيلة, وكيف تطورت الابراهيمية من خلال فكرة وحدة الأديان, حيث الدعوة الى إعادة قراءة النص الديني عبر الابتعاد عن المختلف والتركيز على المشترك, وكيف يتم تطويع ذلك في المشاريع القائمة من خلال العديد من الأدوات مثل رجال الدين والفن.

كما وأشارت د. هبه جمال الدين إلى طبيعة المعاني السرية في الكتب السماوية وإسقاط أفعال السياسية الخارجية الأمريكية عليها، متحدثة في ذات الإطار عن المسار الإبراهيمي، ومن يملكه وكيف يتقاطع مع المسارات الأخرى، منوهة إلى كيفية مواجهة هذا المشروع في عدة اتجاهات؛ أهمها المناهج والرأي العام والجمعيات النسائية.

كما قدم د. أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، خريطة سياسية دينية للديانة الإبراهيمية، شارحا أهمية المنطقة بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، مستعرضا فكرة الحركة العالمية وأهدافها، ودعا إلى وضع آلية للرد على هذا المشروع من خلال العديد من السياقات التاريخية والحضارية والثقافية والدينية.

وقدم كل من د. ابراهيم الحافي ود. أحمد الرجوب، شرحا مفصلا حول نشاطات وزارة السياحة في مواجهة مسار الديانة الابراهيمية، وكيفية العمل على فلسطينية هذا المسار.

وفي نهاية الندوة قدم د. عبد الرحيم الشوبكي ملخصا كاملا لأهم الأفكار التي طرحت في الندوة، مسجلا أهم التوصيات والتي تدور حول شراكة الكل الوطني في مواجهة هذا المشروع من خلال تفعيل الوزرات الفلسطينية ورجال الدين والثقافة والاثار والتراث.

وفي النهاية شكر الاستاذ جمال العبادي المتحدثين والمشاركين في الندوة، مشيرا الى أنها تأتي في سياق اهتمام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في اعداد دراسة شاملة عن الابراهيمية تتضمن إجراء ندوات أكاديمية متخصصة وأبحاث علمية ولقاءات مع خبراء، تسلط الضوء من كافة الجوانب على موضوعة الديانة الإبراهيمية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية