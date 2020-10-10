وزير الكهرباء المصري يزور العراق “قريباً” تلبية لدعوة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، عن عزم وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، زيارة العراق “في أسرع وقت”، تلبية لدعوة رسمية.

وجاء في بيان للوزارة إن “سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة احمد الدليمي التقي مع وزير الكهرباء والطاقة المُتجدّدة المصري محمد شاكر”.

وأعرب السفير بحسب البيان عن تطلعه “للتعاون بين الحكومتين العراقيّة والمصريّة في جميع المجالات، ولاسيّما نقل التجارب والخبرات المصريّة في مجال الطاقة الكهربائيّة، والتواجد الواسع والمشاركة القويّة لشركات الطاقة المصريّة في العراق”.

وبحث الجانبان بحسب للبيان، “آليّة الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة المُقرّر عقدها في بغداد في الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين”.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير شاكر “إلى حرص حُكُومته على عقد هذه اللجنة في أقرب وقت مُمكِن”، لافتاً إلى “الأهمّية الستراتيجيّة للعلاقات بين مصر والعراق، وما تشهده من زخم وتطوّر ملحوظ في الفترة الأخيرة”.

ووجّه السفير الدليميّ، دعوة رسميّة من قبل وزير الكهرباء العراقيّ إلى نظيره محمد شاكر لزيارة العراق، “التي قبلها بترحاب، مُؤكّداً تلبيها في أسرع وقت”.