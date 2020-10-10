3 وفيات و110 إصابات جديدة بـ «كورونا» في مناطق الإدارة الذاتية‎

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في في شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و 110 إصابات جديدة بفيروس «كورونا».
وقالت الهيئة في بيان إن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» هي لـ 56 ذكور و54 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:
الحسكة 8 حالات
تل تمر 1 حالة واحدة
قامشلو 13 حالة
ديريك 10 حالات
كركي لكي 3 حالات
عامودا 2 حالة
كوباني 18 حالة
الرقة 32 حالة
الطبقة 10 حالات
منبج 13 حالة
وأشارت الهيئة إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة مع تسجيل 3 وفيات.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في مناطق الإدارة الذاتية قد بلغ حتى اللحظة 2314 حالة، منها 77 حالة وفاة، و555 حالة شفاء.