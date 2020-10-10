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3 وفيات و110 إصابات جديدة بـ «كورونا» في مناطق الإدارة الذاتية‎

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في في شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات و 110 إصابات جديدة بفيروس «كورونا».

وقالت الهيئة في بيان  إن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» هي لـ 56 ذكور و54 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 8 حالات

تل تمر 1 حالة واحدة

قامشلو 13 حالة

ديريك 10 حالات

كركي لكي 3 حالات

عامودا 2 حالة

كوباني 18 حالة

الرقة 32 حالة

الطبقة 10 حالات

منبج 13 حالة

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة مع تسجيل 3 وفيات.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في مناطق الإدارة الذاتية قد بلغ حتى اللحظة 2314 حالة، منها 77 حالة وفاة، و555 حالة شفاء.

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