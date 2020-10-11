أرسنال “يطرد” أوزيل بحيلة ذكية.. وفريق خليجي ينتظر فسخ العقد

يثير مستقبل النجم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب نادي أرسنال، الجدل الواسع بين جماهير كرة القدم العالمية، بعد أن ارتبط اسم اللاعب بإمكانية ارتداء قميص فريق خليجي قريبًا.

وأوزيل البالغ من العمر 31 عامًا، ظهر اسمه على طاولة اهتمامات نادي النصر السعودي، بعد أن غادر البرازيلي جوليانو دي باولا، الذي يشغل المركز نفسه، في صفوف النصر.

ويعاني نجم الكرة الألمانية من أزمات عديدة في النادي اللندني، حيث يصر المدير الفني مايكل أرتيتا على إخراجه من قائمة أرسنال في المباريات الرسمية، أو وضعه على مقاعد البدلاء، كما يجب الإشارة إلى استبعاد اللاعب من قائمة الفريق التي تخوض منافسات الدوري الأوروبي.

ويبحث أرسنال، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، طرد أوزيل من النادي، بسبب راتبه المرتفع، إذ يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

الصحيفة ذكرت أنه:” وسط اهتمام أندية أمريكية، وأخرى سعودية، بالحصول على خدماته، يسعى أرسنال إلى الوصول إلى صيغة مشتركة مع اللاعب، تقضي برحيله مجانًا خلال كانون الثاني المقبل.

وحيلة طرد أوزيل من أرسنال تبدو ذكية، رغم أنه سيغادر مجانًا، حيث ينجح النادي في تلك الحالة في توفير 18 مليون جنيه إسترليني سنويًا.