اساطير الكرة العالمية يرون أن رونالدو يستحق لقب “الأفضل” أكثر من ميسي

لا يزال الجدل مستمرا بشأن من هو “أفضل لاعب في العالم”، وذلك عندما يتعلق الأمر بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني، لونيل ميسي.

ولكن بحسب موقع “سبورت بايبل” الرياضي، فإن 5 من الأساطير في عالم كرة القدم يؤكدون أن “صاروخ ماديرا” لديه العديد من المزايا ليكون أفضل من “الساحر الأرجنتيني”.

ويأتي في مقدمة اولئك الأساطير، السير أليكس فيرغسون، المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، والذي أشرف على تدريب رونالدو لمواسم عدة.

ويرى فيرغسون أن نجم يوفنتوس الحالي والبالغ من العمر 35 عاما، يستحق عن جدارة لقب “الأفضل”، موضحا أن رونالدو يمتلك كل شيء في عالم كرة القدم.

وعلى نفس المنوال يرى، فرانشيسكو توتي، النجم الأسطوري لنادي روما الإيطالي، أن كعب كريستيانو رونالدو يعلو على نجم برشلونة البالغ من العمر 33 عاما.

وقال توتي في تصريحات صحيفة أن رونالدو وميسي والبرازيلي نيمار هم “لاعبو كرة قدم فضائيين”، مردفا: ” لكن رونالدو يبقى في المقدمة”.

وانضم الأسطورة البرازيلية،روبرتو كارلوس، إلى فيرغسون وتوتي في تأكيد أفضلية “الدون البرتغالي”، قائلا: ” كريستيانو يعمل بحد على تطوير وتحسين، وبالتالي تفانيه في العمل يجعله يتقدم على ميسي”.

وتابع: “أشاهده يتدرب كل يوم والطريقة التي يعمل بها مثيرة. إنه يريد أن يتحسن كل يوم”.

ورغم أن النجم الفرنسي السابق تييري هنري، يعتبر ميسي هو الأفضل، ولكنه في السابق قال العكس، موضحا أنه: “إذا كان ميسي يسجل المزيد من الأهداف في الوقت الحاضر ، فإن رونالدو هو اللاعب الذي سجل أكثر وتصدر قوائم التهديف الموسم الماضي”.

وأردف: “بعد ذلك ، تُقاس عظمة اللاعب بالألقاب التي ساعد فريقه على الفوز بها. لذلك، يجب أن أدرك أن كريستيانو رونالدو أفضل من ليو ميسي.”

وأخيرًا ، فإن أسطورة يوفنتوس أنطونيو كابريني، يرى أيضا أن قائد المنتخب البرتغالي هو الأجدر بأن يكون الأفضل.

وأوضح النجم الإيطالي الفائز بكأس العالم 1982 أن “رونالدو ربما يكون أفضل لاعب في العالم.”

وتابع: “من الواضح أن التركيز في كرة القدم على مدى السنوات العشر الماضية كان على التنافس بين ميسي ورونالدو، رأيي الشخصي هو أن رونالدو أفضل لاسيما حيث القيادة لأنه أثبت نفسه كقائد حقيقي في كثير من المناسبات وليس فقط على أرض الملعب. إنه قائد في حياته وكذلك في الرياضة”.