الاسايش: العمال الكردستاني نفذ عملية اغتيال مدير اسايش سرزيري

أعلنت المديرية العامة للأسايش في إقليم كردستان، السبت، أن التحقيقات أظهرت وقوف حزب العمال الكردستاني وراء عملية اغتيال مسؤول أسايش منفذ سرزيري الحدودي، غازي صالح آليخان قبل يومين.

وقالت المديرية في بيان إنه”في الساعة 5:30 من مساء يوم الخميس الموافق 8 تشرين الأول 2020، اغتيل مسؤول أسايش سرزيري الحدودي، غازي صالح آليخان، في قرية بيكداو، بـ”بأيادي الإرهاب السوداء”.

وأضافت أنه “بعد إجراء التحقيقات الدقيقة والمتعددة، تبين أنه اغتيل من قبل حزب العمال الكردستاني، وسبق أن تلقى تهديدات بالاغتيال بطرق مباشرة وغير مباشرة”.

ومضت بالقول: “في الوقت الذي نتقدم بالتعازي والمواساة لعائلة وذوي الشهيد غازي صالح آليخان، فإننا ندين هذا العمل الإرهابي الجبان بشدة، ونعلن أن هذا العمل الإرهابي لن يمر بدون رد”.

ودعت مديرية الأسايش مواطني إقليم كردستان إلى “أن يكون لهم موقف يتناسب مع مستوى هذا العمل الإرهابي”.

وقتل مدير آسايش منفذ “سرزيري” الحدودي مع تركيا، البالغ من العمر 47 عاماً أول أمس الخميس، بإطلاق نار تعرض له في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي “العمادية” بمحافظة دهوك، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه قبل نقله إلى مستشفى زاخو.