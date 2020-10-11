البنك المركزي يطلق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان

اعلن البنك المركزي، الاحد، اطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان، داعيا الجهات المستفيدة للحصول على نموذج تسجيل المعلومات من قبله.

وقال البنك في بيان “في إطار الإجراءات الإصلاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة في اتمتت الصناعة المصرفية، نعلن إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة”، مشيرا الى أن “شاملة هذه المنصة في عملها تحميل بيانات الخطابات من قبل مخولي المصارف من خلال الولوج اليها وبصلاحيات مختلفة ومحَدَّدة على أن يكون المصرف مسؤولاً عن دقَّة وصحَّة تلك البيانات”.

واوضح، “يُشتَرط من الجهات المستفيدة للقطاعين (العام والخاص) وبعد اصدار الخطاب اعتماد نموذج تسجيل إلكتروني يتم استحصاله من البنك المركزي والذي ستصدره هذه المنصة متضمناً المعلومات الخاصة بتلك الخطابات ويحمل علامات أمنيَّة مختلفة كالختم الحراري وخاصية (الباركود)، دون أن يتحمل هذا البنك أي التزام مالي ينتج عن تلكؤ المصرف في تسديد قيمة الخطاب”.

ودعا البنك، الجهات المستفيدة من خطابات الضمان والكائنة داخل العاصمة بغداد الى “استحصال نموذج تسجيل المعلومات من قبل هذا البنك، أما الجهات الواقعة خارج العاصمة بغداد يمكنها استحصال نموذج تسجيل المعلومات من فروع البنك المركزي العراقي (البصرة، الموصل، أربيل) وحسب الرقعة الجغرافية لكل فرع، وسيتم العمل فعلياً بالألية اعلاه بدءً من (الثامن عشر من تشرين الأول ٢٠٢٠)”.