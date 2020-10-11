التربية تنشر جدولاً جديداً لامتحانات السادس الاعدادي (الدور الثاني)
أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن جدول جديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الإعدادي (الدور الثاني)، بفروعه كافة.
وذكرت الوزارة في بيان “الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة [ العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي] للعام الدراسي (2019-2020) ، بالاضافة الى طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) حيث سيعتبر لهم دوراً أولا”.
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