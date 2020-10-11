التربية تنشر جدولاً جديداً لامتحانات السادس الاعدادي (الدور الثاني)

وذكرت الوزارة في بيان “الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الثاني) بفروعه كافة [ العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي] للعام الدراسي (2019-2020) ، بالاضافة الى طلبة الخارجي المؤهلين من (الدور التمهيدي) حيث سيعتبر لهم دوراً أولا”.