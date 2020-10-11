التعليم تصدر بيانا بشأن خطة القبول في الجامعات العراقية

اصدرت وزارة التعليم، السبت، بيانا بشأن خطة القبول في الجامعات العراقية، فيما اشارت الى مناقشة إطلاق دليل الطالب ومتابعة الجوانب الفنية والتوقيتات المرسومة للتقديم وإعلان النتائج.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ترأس اجتماعا هاما لدائرتي وأقسام الدراسات والتخطيط والمتابعة والتعليم الأهلي لمناقشة متطلبات خطة القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2021/2020”.

وأكد عبد الصاحب خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ورئيس جهاز الإشراف “ضرورة أن تتكيف الجامعات الحكومية في الدراسات الصباحية والمسائية وكذلك الجامعات والكليات الاهلية في ضوء خططها اللازمة لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية والزيادة الحاصلة في الأعداد الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي وتغطية هذه الزيادة من خلال المعالجات والاستحداثات المستوفية للشروط”.

ودعا الى “أهمية التكامل بالعمل بين الدوائر المختصة ولاسيما دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ودائرة التعليم الاهلي ووضع معايير تحقق العدالة المجتمعية في القبولات وتضمن تطبيق القوانين والتعليمات بدقة والالتزام بالتوقيتات الزمنية وعدم تجاوزها بما يعطي الثقة للمجتمع بمؤسساته وعدم العمل بالاستثناءات احتراماً للذين اجتهدوا وحققوا نتائج حقيقية يفخر بها الطالب والمجتمع وضرورة تخفيض الأجور بالنسبة للجامعات والكليات الأهلية بما يراعي ظروف المرحلة الحالية”، مشيرا الى أن “الوزارة وطواقمها قادرون على وضع المعالجات على مستوى الأبعاد العلمية والإدارية والقانونية”.

وتابع أن “مسارات النظر والمعالجة المعتمدة لدى وزارة التعليم تأخذ بنظر الاعتبار كل المتغيرات والتحديات التي منها المعدلات المرتفعة والتحديات الصحية والاقتصادية والمجتمعية والفنية”، مشددا في الوقت نفسه على “بلورة خطط ورؤى إيجابية لتقليل أثر هذه التحديات عن طريق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والنقابات”.

وناقش المجتمعون إطلاق دليل الطالب ومتابعة الجوانب الفنية والتوقيتات المرسومة للتقديم وإعلان النتائج وموعد تسجيل الطلبة في ضوء توقيتات التقويم الجامعي.