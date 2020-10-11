الصحة النيابية: حلول حظر التجوال غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا

اعتبرت لجنة الصحة النيابية، السبت، أن حلول حظر التجوال الصحي غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا.

وقالت الصحة النيابية وفقاً لوكالة الانباء العراقية، “نجدد التأكيد على الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا”.

وأضافت أن “حلول حظر التجوال الصحي غير نافعة ولم تعد مؤثرة بعد تفشي كورونا والحل الأمثل للحد من انتشار الفيروس هو الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي”.

ولفتت اللجنة الى أنه “ليس من الصحيح اتباع إجراءات تضيق على المواطنين وعلى القوات الأمنية”، موضحة أن “المؤشرات في العراق جيدة ولم تُسجل إصابات كبيرة في الآونة الأخيرة”.