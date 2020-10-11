الصحة تستبق إضراب الجيش الأبيض بالتحذير من تزايد إصابات كورونا

المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أمس السبت، ذكر بشأن دعوات النقابات الطبية والصحية من اجل الاضراب عن العمل يوم غد الاحد، فيما تحدث عن احتمال زيادة الاصابات بكورونا خلال الايام المقبلة.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته (المدى)، إن “وزارة الصحة تبنت كل مطالب الكوادر الصحية لكن بعض المطالب بحاجة الى تشريعات قانونية وتعديل في قانون معين ويحتاج ذلك لمخاطبات رسمية الى الرئاسات الثلاث”، مبينا أن “الصحة رفعت بكتب رسمية الى جميع الجهات المعنية من اجل تلبية مطالب الكوادر الصحية”. وأشار الى أن “احتمال زيادة الاصابات خلال الايام المقبلة وارد جدًا وذلك لزيادة الاصابات بالإنفلونزا الموسمية عند الدخول في فصل الشتاء والمشكلة ان اعراض الإنفلونزا تشابه الى حد بعيد اعراض كورونا”، مشيرًا الى أنه “حتى الآن لم يتم التوصل الى لقاح او علاج للوباء”. وكانت وزارة الصحة أصدرت، الجمعة، بيانا بشأن دعوات “الجيش الأبيض” للإضراب عن العمل، مبينة أنها تؤكد التزامها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم. وقالت الوزارة في بيان: “نستغرب وللاسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للإضراب وإيقاف عمل ‏المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لان ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الاإضرار بحياة المرضى والتهديد ‏بوفاتهم”. وأكد البيان أن “الوزارة مؤمنة بالدور النقابي المسؤول ضمن الاطر الديمقراطية والذي يحافظ على صحة المجتمع وحياة المرضى، ‏ويبتعد عن تجاوز القوانين النافذة التي تحاسب بشدة كل من تسول له نفسه الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين كما في المادة ‏‏346 من قانون العقوبات العراقي، لذا نتمنى من كافة الزملاء والزميلات في النقابات المعنية ابعاد مؤسساتنا الصحية عن ‏المكاسب النقابية والحسابات السياسية والتي ستؤدي الى الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين”.