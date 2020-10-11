المالية النيابية تطرح خطوات عدة للخروج من الأزمة المالية

طرحت اللجنة المالية النيابية، السبت، خطوات عدة للخروج من الأزمة المالية، مؤكدة ضرورة أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات.

وقالت المالية النيابية وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إن “إعادة المليون برميل ستوفر لنا ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة”، مؤكدة “ضرورة التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية”.

وأكدت “أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم”، معتبرة أن “الحل الوحيد للسيطرة على الجمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية”.

ولفتت المالية النيابية الى أن “الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية”.