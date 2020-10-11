Posted on by

انذارات نهائية من النقل للمتجاوزين

وجهت وزارة النقل، السبت، انذارات نهائية للمتجاوزين، فيما باشرت بحملة رفع عن سكك كركوك.

وقال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني، في بيان انه “انسجاما مع توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي ولرفع كفاءة الخطوط واعادة الربط بالمناطق المتضررة، باشرت اللجان المختصة بحملة موسعة لازالة التجاوزات على اراضي ومحرمات خط السكة فضلا عن توجيه الانذارات النهائية للمتجاوزين”، مشيرا الى انه “خلاف ذلك سيتم فرض القانون برفع ملفات المتجاوزين الى القضاء عبر مركز شرطة سكك كركوك الذي استحصل جميع الموافقات القانونية والاصولية الخاصة بدعاوى التجاوزات على اراضي و محرمات السكك”.

وتابع “تأتي الجهود على ضوء عزم سكك حديد العراق على ازالة كافة التجاوزات وفق الاجراءات القانونية وحسب الضوابط والاصول، لتامين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع في المناطق المتضرر في المستقبل القريب”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close