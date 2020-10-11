انذارات نهائية من النقل للمتجاوزين

وجهت وزارة النقل، السبت، انذارات نهائية للمتجاوزين، فيما باشرت بحملة رفع عن سكك كركوك.

وقال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني، في بيان انه “انسجاما مع توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي ولرفع كفاءة الخطوط واعادة الربط بالمناطق المتضررة، باشرت اللجان المختصة بحملة موسعة لازالة التجاوزات على اراضي ومحرمات خط السكة فضلا عن توجيه الانذارات النهائية للمتجاوزين”، مشيرا الى انه “خلاف ذلك سيتم فرض القانون برفع ملفات المتجاوزين الى القضاء عبر مركز شرطة سكك كركوك الذي استحصل جميع الموافقات القانونية والاصولية الخاصة بدعاوى التجاوزات على اراضي و محرمات السكك”.

وتابع “تأتي الجهود على ضوء عزم سكك حديد العراق على ازالة كافة التجاوزات وفق الاجراءات القانونية وحسب الضوابط والاصول، لتامين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع في المناطق المتضرر في المستقبل القريب”.