انسحاب دورية روسية من قرية حدودية بغربي كوردستان بعد اعتراض الاهالي

اعترض المواطنون الكورد، اليوم الأحد، على وصول دورية روسية إلى قرية كوردية حدودية مع إقليم كوردستان وتركيا في غربي كوردستان(شمال سوريا) لبناء نقطة عسكرية فيها .

وقال مصدر كوردي مطلع من المنطقة “انسحبت دورية للشرطة العسكرية الروسية من قرية عين ديوار في ريف ديريك، بعد اعتراض المواطنين على إنشاء نقطة عسكرية لها في القرية”.

مضيفاً ، أن ” قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إضافة إلى القوات الأمريكية تحاول منع وصول الدوريات الروسية إلى المناطق الحدودية شرقي قامشلو وبناء النقاط العسكرية بالقرب من الحدود”.

وتشهد مناطق غربي كوردستان صراعاً كبيراً على النفوذ بين قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الروسية.