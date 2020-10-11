جماهير برشلونة تهدد بارتوميو بالقتل بعد رفضه الرحيل والأخير يعلّق

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، تعيين بعض الحرس الخاص به، في الساعات الأخيرة، بسبب تقديمه بلاغات بشأن وجود عملية تزوير في بطاقات سحب الثقة منه.

ويتولى في الفترة الحالية، الحرس الوطني لمدينة برشلونة، التحقيق في الأمر، خاصة بعد اكتشاف آلات طباعة، متعلقة باستمارات سحب الثقة من إدارة بارتوميو.

وكشفت بعض التقارير الإسبانية، أن “بارتوميو تلقى تهديدات بالقتل من بعض الجماهير والمعارضين له داخل برشلونة، حال عدم رحيله عن إدارة العملاق الكتالوني”.

وبالمقابل، أكد بارتوميو، أنه “لم ولن يقدم على خطوة تعيين حارس شخصي له، خاصة أنه لا يوجد أي شيء خطر على حياته في الفترة الحالية”.

وسبق لبارتوميو أن أعلن عن تقديم موعد انتخابات برشلونة لشهر مارس من العام المقبل 2021، بعد خلافه الشهير مع ليونيل ميسي، الذي كان على وشك الرحيل من العملاق الكتالوني.

ويعاني برشلونة منذ عدة سنوات، بحسب تصريحات نجوم الفريق من غياب مشروع رياضي ناجح، وهو السبب الرئيسي في تكرر خيبات الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا.