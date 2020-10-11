ديالى تحولت إلى “ممر دولي” للمخدرات

رأى النائب في البرلمان مضر الكروي، يوم أمس، ان محافظة ديالى تحولت الى ’’ممر دولي’’ للمخدرات رغم اعتقال المئات من المتاجرين.

وقال الكروي في تصريح صحفي ان “ديالى تعاني من ازمة حقيقية تتمثل بانتشار المخدرات، بعدما تحولت في السنوات الاخيرة الى ممر اساسي لتدفقها الى العمق العراقي قادمة من دول الجوار”.

واضاف الكروي، ان “شرطة ديالى اعتقلت المئات من مروجي وتجار المخدرات في السنوات الاخيرة بعضهم أجانب، فيما تم رصد ارتفاع في معدلات التعاطي في بعض المناطق”.

ولفت الى ان “دخول المخدرات وترويجها خاضع لإدارة (قوة متنفذة)، على الأرض”، دون ان يسميها، مضيفا “وهذا ما يجب الانتباه له والسعي لكشف اسماء تلك القوى لأنها تسبب ضررًا بالغًا للمجتمع خاصة وان عشرات العوائل دمرت بفعل المخدرات”.