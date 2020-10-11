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ريال مدريد “يهزم” برشلونة.. ويخطف موهبة إسبانيا قادمة

نجح نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بحسب آخر المستجدات ، في هزيمة منافسه برشلونة، بضم أحد أبرز مواهب كرة القدم الإسبانية.

والعملاقان المدريدي والكاتالوني تشتد المنافسة بينهما دومًا على حصد الألقاب محليًا وقاريًا، لكن جزءًا كبيرًا من الصراع الأزلي يتعلق بسوق الانتقالات، وضم المواهب الشابة التي يتم من خلالها بناء فريق قوي، قادر في المستقبل على السيطرة على الكرة الإسبانية.

وأعلنت صحيفة ماركا الإسبانية، أن:” ريال مدريد ضم رسميًا، رافائيل أوبرادور، من صفوف ريال مايوركا، بعد منافسة صعبة مع برشلونة”.

أوبرادور البالغ من العمر 16 عامًا، ظهير أيسر إسباني، شارك مع الفريق الأول في ريال مايوركا خلال بعض من المباريات في الموسم الماضي من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يضم اللاعب الشاب إلى الكاستيا، على أن يصبح جزءًا من الفريق الأول، حين يكون مستعدًا لذلك، أو تستدعي الحاجة الفنية إلى تصعيده.

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