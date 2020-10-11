سوى مبنى بالأرض .. 9 قتلى وجرحى في انفجار جديد في ايران

في انفجار جديد ناجم عن تسرب للغاز جنوب غربي إيران، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سقوط 3 قتلى و6 جرحى جراء انفجار سوى مبنى بالأرض اليوم الأحد.

وأظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين، والذي يقع بالقرب من سوق.

وأشارت وسائل اعلام إيرانية الى ان فرق الاغاثة التابعة للدفاع المدني تواصل حاليا عمليات بحث للعثور على ضحايا او مصابين آخرين.

والأسبوع الماضي وقع انفجار أيضاً في مدينة شهرضا الصناعية بإقليم أصفهان، لا تزال أسبابه وتفاصيله غامضة.

يذكر أن إيران شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت انفجار قاعدة للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

إلى ذلك، وقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو/ تموز، ما تسبب في أضرار كبيرة ، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

ووقع انفجار آخر في 10 يوليو/تموز الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب العاصمة، طال قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري ، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة “بلانيت لابز Planet labs” حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.