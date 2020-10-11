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“فاتي الذهبي” لاعب الشهر في الدوري الإسباني

فاز أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر/أيلول.

وجاء تتويج فاني بالجائزة بعد المستوى المذهل الذي ظهر عليه في الجولتين اللتين لعبهما برشلونة خلال شهر الماضي.

واستطاع فاتي تسجيل 3 أهداف، ساهم من خلالها في تحقيق برشلونة انتصارين في سبتمبر على فياريال 4-0 وضد سيلتا فيغو بثلاثية دون رد.

وينظر لصاحب الـ17 عاما، على أنه مستقبل برشلونة والمنتخب الإسباني، وهو ما دفع إدارة النادي الكتالوني لتعديل عقده، بحيث أصبح يمتد حتى صيف 2024 بشرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو.

وخطف فاتي الأنظار منذ تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وهو الذي خاض معه بشكل عام 36 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

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