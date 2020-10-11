فرنسا بصدد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في دهوك

زار القنصل الفرنسي لدى أربيل أوليفي ديكونتي، اليوم الأحد، محافظة دهوك، وأعلن عن تنفيذ بلاده العديد من المشاريع الخدمية لأهالي المحافظة.

بالصدد، قال محافظ دهوك علي تتر عبر ‹فيس بوك›: «اليوم سررنا باستقبال القنصل الفرنسي لدى أربيل أوليفي ديكونتي للمرة الثانية، حيث تم بحث العديد من المسائل المتعلقة بأوضاع المحافظة».

وأضاف «القنصل الفرنسي أكد أن زيارته لمحافظة دهوك هدفها الإعلان عن العديد من المشاريع في المحافظة، من بينها مشروع تنقية مياه بكلفة 15 مليون يورو، حيث من المخطط أن يستفاد منها حوالي 500 ألف شخص، إضافة إلى مشاريع تنقية مياه للعديد من مدارس المحافظة بحيث يستفاد منها نحو 60 ألف تلميذ».

وأوضح الدكتور تتر، أن «المشاريع المذكورة ستنفذ من قبل شركات ألمانية وبتمويل فرنسي، وسيستغرق العمل فيها حوالي 3 سنوات».