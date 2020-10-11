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كربلائيون يتظاهرون على “طريق الموت”

تظاهر مواطنون كربلائيون، صباح أمس، على الطريق الرابط بين محافظتهم والعاصمة بغداد، الذي باتوا يُطلقون عليه اسم “طريق الموت”، بسبب ارتفاع نسبة حوادث السير.

وقال مراسل السومرية نيوز في كربلاء، إن أهالي مناطق (الحصوة – الجمالية – السوادة – حي السجاد – عرب صالح) في قضاء الحر غربي كربلاء، نظموا صباح اليوم، تظاهرة احتجاجية على الطريق الرابط بين بغداد وغرب كربلاء.

وأضاف أن المتظاهرين منعوا مرور مركبات الحمل بسبب زيادة الحوادث على هذا الطريق، الذي بات الأهالي يُطلقون عليه اسم “طريق الموت”، كونه يعاني من “إهمال حكومي” على حد تعبيرهم.

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