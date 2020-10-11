محامٍ عمل مع دايو يتحدث عن تفاصيل جديدة: شخص ظهرت على يديه آثار الجريمة

كشف المحامي عدنان الصرايفي، اليوم السبت (10/10/2020)، عن تفاصيل ’’مثيرة’’ تخص ملابسات حادثة الوفاة المدوية، لمدير شركة دايو العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير، والذي اثيرت حولها ردود افعال كبيرة على المستويات السياسية والاجتماعية.

وقال الصرافي، وهو أحد المحامين الذين عملوا مع الشركة الكورية في البصرة، ان “قاضي التحقيق واثناء التحقيقات البدائية اثبت شبهة جنائية، اثناء تدوين إفادات العاملين في ميناء الفاو، حيث لوحظ وجود اثار جروح على يد أحد العاملين، كذلك فان العامل المتهم دونت له إفادات متناقضة الامر الذي اثار الشكوك حوله”.

وتابع: “كذلك الطبيب الشرعي اثبت وجود اثار يد على جثة المجني عليه (مدير شركة دايو)، وهو دل على وجود جريمة جنائية تقف وراء وفاة المدير”، فيما بين “ان جثة المجني لا تزال في دائرة الطب العدلي في البصرة، ولم تعلن أي نتائج حتى الان بخصوص تشريحها”.

وبين “قاضي التحقيق استدعى الطبيب الشرعي لتبيان نوعية الجروح على يد المتهم، الذي تبينت فيما بعد انها جروح حديثة، وهي تدل على ان هناك مقاومة من قبل المجني عليه”.

واكد ان “المكان الذي وقع فيه الحادثة هو منطقة خاصة بالعاملين الكوريين ولا يحق لاي عامل من جنسية أخرى الدخول الى المنطقة الخاصة بالعاملين الكوريين”.

وأشار الى ان “يمكن ان تكون هناك دوافع خارجية تقف وراء وفاة مدير الشركة الكورية بهذه الطريقة، خصوصا وان ميناء الفاو يؤثر على عدد من الدول الإقليمية”.

ولفت الى ان “القضية احيلت الى محكمة التحقيقات الخاصة بقضايا الإرهاب في البصرة، بعد اثبتت وجود دوافع جنائية تقف وراء الحادثة”.

واردف ان “ضلوع أي متهم، يعني انه سيحاكم في العراق وفق القوانين العراقية، مع اطلاع الجانب الكوري على مجريات التحقيق والمحاكمة”.

وأعلنت وزارة الداخلية ، السبت 10-10-2020 عن نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادثة وفاة مدير شركة دايو الكورية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قوله إنه “وبعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحراً”، لافتاً الى أن “التحقيقات لا تزال مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل”.

وأضاف المحنا، أن “مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية” مشيراً الى أن “وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث”.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، إرسال لجنة إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة”، مبيناً أن “هذه اللجنة ستتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو بمحافظة البصرة”.

وأكد أن “هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي”.

وأصدرت السفارة الكورية الجنوبية في بغداد، امس الجمعة، بياناً بشأن انتحار مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو.

وقالت السفارة في بيان، “لقد علمت السفارة الكورية في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير”.

واضافت انها “تتقدم بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة.

لقد ابلغت السفارة بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات”.

وتابعت، “لذلك ترجو من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية كما ترجوا السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته”.

وقالت، “وكما وضحت وزارة النقل العراقية في تصريحها اليوم تؤكد الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لأنجاح مشروع ميناء الفاؤ الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب، مرة أخرى تنقل السفارة تعازيها العميقة والحارة لأسرة المرحوم”.