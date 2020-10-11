ملا طلال يحدد الجهات التي ستمسك الملف الأمني في سنجار

حدد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، السبت، الجهات التي ستمسك الملف الأمني في سنجار.

وقال ملا طلال في تغريدة له على تويتر، إن “الملف الأمني في سنجار سيكون من مسؤولية الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات، حصرًا، وأبناء سنجار المنكوبة هم رأس الرمح بهذا الترتيب الأمني”.

واضاف، أن “أي حديث مخالف لذلك، هدفه خلط الأوراق، والتقليل من قيمة الإنجاز الذي تحقق”.

ونشرت نص الاتفاق الموقع بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بخصوص تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.

وجاء في نص الاتفاق الموقع من قبل ممثل الحكومة الاتحادية، وكيل جهاز الامن الوطني حميد رشيد فليح، ووزير داخلية إقليم كردستان، ريبر احمد خالد، تسع مهام ابرزها، اختيار قائممقام جديد للقضاء، وتشكيل لجان امنية وعسكرية مشتركة لإدارة القضاء.

كما حمل الاتفاق بحسب الوثائق، ثلاثة محاور، تخص الامن والإدارة وإعادة الاعمار، تضمنت قراراً بابعاد منظمة حزب العمال الكردستاني، من قضاء سنجار والمناطق المحيطة بها.