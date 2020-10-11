ميليشيات عراقية موالية لإيران تعلن عن تعليق «مشروط» لهجماتها ضد الأمريكيين

أعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران، اليوم الأحد، أنها علقت هجماتها ضد الأمريكيين في البلاد، بشكل مشروط.

وقالت وكالة ‹رويترز›، إن مجموعة من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران وافقت على وقف الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية، بشرط تقديم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

ونقلت الوكالة عن محمد محيي، المتحدث باسم ميليشيا ‹كتائب حزب الله› العراقية المدعومة من إيران، قوله، إن الفصائل قدمت «اتفاقًا مشروطًا لوقف إطلاق النار»ز

وأضاف أن «الاتفاق يشمل كل فصائل المقاومة بمن فيها أولائك الذين يستهدفون القوات الأمريكية».

وأشار المتحدث إلى أن قرار البرلمان العراقي – الذي صوتت عدة عدة كتل شيعية غداة مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية – يقضي بخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد مطلع العام المقبل.

وهدد المتحدث، أنه في حال عدم التزام القوات الأمريكية بقرار البرلمان فإن الميليشيات ستستخدم كل ما أوتيت من قوة وأسلحة ضدها.