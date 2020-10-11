وزير الخارجية يصل الى القاهرة للقاء السيسي استعداداً لاستكمال اتفاقية القمة الثلاثية في عمان

وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء اليوم الأحد، الى العاصمة المصرية القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استعداداًلاستكمال اتفاقية القمة الثلاثية، في العاصمة الاردنية عمان.

وذكرت وزارة الخارجية، فس بيان ان الوزير وصل الى “العاصمة المصريّة القاهرة ويُزمَع أن يلتقي مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي”.

واضاف البيان، ان فؤاد حسين “سيعقد اجتماعاً مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غدالثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في آب الماضي”.

وتابع، ان حسين، “سيلتقي المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريباً، اضافة الى لقاء الوفدمع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة”.