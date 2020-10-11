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8 محافظات مشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس، عن شمول 8 محافظات جديدة، ضمن المرحلة الثانية لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأوضح وزير التخطيط خلال زيارته إلى محافظة السليمانية في اقليم كردستان، بحسب بيان لمكتبه، ان “المحافظات الجديدة المشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، هي محافظات ذي قار، وميسان، والديوانية، وبابل، وبغداد، ونينوى، والأنبار، بالإضافة إلى السليمانية”.

واشار إلى ان “آليات الشمول تعتمد معياري نسبة الفقر وعدد السكان في كل محافظة، ولذلك فان المحافظات الجنوبية تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسب الفقر خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف التي واجهتها تلك المحافظات”.

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