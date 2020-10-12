الدفاع تفتح تحقيقاً بشأن مقتل عميد ركن بالجيش العراقي على يد زميله

أوضحت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، ملابسات قتل عقيد لعميد في محافظة ديالى، مؤكدة فتح تحقيق بالموضوع.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في ديالى، حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن عدنان خلف وكاع ومساعده العقيد وائل خليل إبراهيم أثناء العمل”.

واضافت: “تطورت المشاجرة الى استخدام السلاح، اذ قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى إصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى”.

واكدت الوزارة إنه “تم إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث”.

وكانت انباء سابقة افادت بقتل ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي، ضابطاً آخر أعلى منه رتبة بإطلاق النار عليه في محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني، ان “ضابطاً برتبة عقيد قتل عميد ركن يتبوء منصب آمر مدرسة تدريب كركوش داخل المقر قرب قضاء بلدروز”.