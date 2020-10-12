الرئيس أوستن لالي

أعدت القوى العظمى من الغرب والشرق صدام حسين وأتت به إلى السلطة في يوليو 1979. ثم استخدمته هذه القوى لبدء الحرب العراقية الإيرانية (سبتمبر 1980 إلى أغسطس 1988). ثم تبع ذلك غزوه العسكري للكويت (2 أغسطس 1990 حتى مارس 1991) كانت الأهداف الرئيسية لهذه القوى هي-:

– لخلق الحروب ،

– بيع الأسلحة ،

– نهب آبار النفط في دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط ،

– التحكم المباشر في إنتاج النفط والتحكم في أسعار البترودولار ،

– بناء قواعد عسكرية للسيطرة المباشرة على آبار النفط وأهالي هذه المناطق.

– بعد هذه الحروب ، فإن إعادة بناء هذه البلدان المدمرة ستتم إلزاميا من قبل شركات هذه الدول الكبرى.

لحماية صدام وإبقائه في السلطة حتى 9 أبريل 2003 ، شاركوا العديد من العرب والمسلمين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم له. كان هذا من خلال إنشاء وسائل الإعلام لإظهار صدام باعتباره الرجل الرئيسي في الشرق الأوسط بعد ان إطاحوا بشاه إيران في فبراير 9719. وقد قدموا له الدعم العسكري بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل واليد الحرة لحكم العراق بوحشية والتغطية على جرائمه بحق كل ابناء العراق والمنطقة. ستة أشهر قبل أن يأمر صدام دباباته بغزو إيران ، وفي 4 أبريل 1980 ، أمر بالترحيل الجماعي لعائلاتنا إلى إيران. وقد تم ذلك دون سابق إنذار ، ومصادرة ممتلكاتهم ومستمتكاتهم الوطنية العراقية وأخذ أفراد من كل العائلات المرحلة واحتجازهم كرهائن في سجن أبو غريب ببغداد. استمرت عمليات الترحيل هذه حتى عام 1989 حيث تم ترحيل أكثر من مليون عراقي والرهائن من بينهم أخي جمال وأحد عشر من أبناء عمومتي وعائلتي وأقاربي واختفى حوالي 4000 من هؤلاءالرهائن وحتى يومنا هذا لا نعرف مصيرهم.

أكملت في عام 1982 ، الماجستير. و الدكتوراه. كطالب على النفقه الخاصه في

جامعة جلاسكو – اسكتلندا ، ثم عملت هناك كزميل باحث وقمت بتدريس كورساتي المتخصصة.

كان علي أن أقود بحملة لفضح جرائم صدام بحق الشعب العراق وعائلاتنا ولإطلاق سراح رهائننا. في الثمانينيات وقبل أن يحتل صدام الكويت. كان من الصعب والخطير للغاية الكشف للرأي العام وقيادة حملة ضد صدام وكشف أدوات الإرهاب الخاصة بنظامه. كان هذا لفضح جرائمه للجمهور البريطاني والأوروبي والعالمي ومحاولة إيقاف دعم القوى العظمى له. في عام 1983 ومن خلال دعم عدد قليل جدًا من الأشخاص في ذلك الوقت من اتحادات الطلاب والأكاديميين والنقابات العمالية ، فقد قدة الحملات من خلال أنشاء جمعية أصدقاءكوردستان -اسكتلندا. كان أحد أذرع الرعب لصدام في بريطانيا وجزءًا من سفارتهم في لندن هو الاتحاد الوطني لطلابة العراق والشباب (NUISY). تم إرسال معظم أعضاء NUISY للتجسس والدعاية لنظام صدام والتستر على جرائمه وإظهار صورة وردية عن العراق. كانت NUISY تفتح مجتمعات سرية ونوادي ومنظمات أخرى وتديرها بأسماء مختلفة. كان هذا للتسلل والتجنيد والحصول على الدعم ، (انظر المرفقة مقالات Strathclyde Telegraph المنشورة في عام 1987). كان هدفهم الرئيسي هو التسلل إلى الطلاب والأكاديميين والنقابات العمالية من الدول العربية والمسلمة والبريطانية والأوروبية والأمريكية والشرقية.

كان الإنجاز الأول الذي حققناه هو تقديم تقرير حول الأنشطة غير القانونية والإجرامية لـ NUISY

إلى رئيس مجلس تمثيل الطلاب(SRC) جامعة جلاسكو ، السيد أوستن لالي (عضو نادي العمال الطلابي آنذاك) ولجنته التنفيذية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1985. شكّل لجنة تحقيق وأجرى تحقيقًا مستقلاً لمعرفة الحقائق. في الثامن من مايو 1986 ، قدمت لجنة تحقيق SRC تقرير نتائجها للمناقشة في اجتماع مجلسهم في مبنى SRC (انظر الصور المرفقة) حيث كان أعضاء NUISY حاضرين وأنا مع طلاب من مختلف الأندية والجمعيات. رفض أعضاء NUISY بعنف نتائج تقرير SRC وحصلوا على دعم من رئيس نادي العمال الطلابي بالقول إن هذا التقرير لم يكن كافياً وسيحتاجون إلى مزيد من الوقت لجمع المزيد من الأدلة (انظر تقرير صحيفة غارديان بجامعة جلاسكو المرفق في 15 مايو 1986). ثم بعد حوالي شهر من ذلك ، توصل الرئيس أوستن لالي ولجنة التحقيق التابعة له إلى تقريرهم المحدث ودعوا إلى عقد اجتماع غير عادي لمجلسSRC كما حضرت أنا وعدد قليل من الطلاب الأكراد والعراقيين وأعضاءNUSIY بعد مناقشة محتدمة ، تم إجراء تصويت وصوت أوستن لالي وأنصاره على إبعادNUISY وإغلاق جميع نواديهم وجمعياتهم في SRC السيد أوستن لالي وفريقه كانوا شجعانًا حقًا وصمدوا أمام الضغوط التي مارسوها ضدهم من قبل ناديهم والتخويف والرعب والانتهاكات العنيفة التي ارتكبها أعضاءNUISY عليهم. ثم أخذنا هذه التقارير حولNUISY إلى جامعة ستراثكلايد. كما أن رئيسةSRC أليسون بيدن ونائب رئيسها ديفيد ستيل وأعضاؤها التنفيذيون قد أنشأوا لجنة تحقيق. كما واجهوا الترهيب والتهديدات من قبل أعضاءNUISY من جميع أنحاء اسكتلندا والتدخل المباشر هذه المرة من قبل السفارة العراقية في لندن. لقد وجدت هذه اللجنة أدلة دامغة حولNUISY ونظام صدام. تم إلغاء الاعتراف بـNUISY بـ”No Platform” في عام 1987 (انظرStrathclyde Telegraph المرفقة ، الصفحة الأولى ، 26 يناير 1987.( تبع ذلك عدم الاعتراف بـNUISY و طردهم من قبل معظم الجامعات في بريطانيا وأيرلندا.

كنت آمل أن يكون جيل الشباب مثل أوستن لالي وزملائه الداعمين وأليسون بيدين وديفيد ستيل وزملائهم من SRCs وNUS في بريطانيا ممن لديهم مبادئ وقيم قوية ومؤمنون بالإنسانية والعدالة ليكونوا قادة المستقبل. هذا لإنقاذ

هذا العالم من كل هذه الحروب والتدمير وتقليص الفقر وتحسين توزيع الثروة وبيئة أنظف واحترام الإنسانية. لكن للأسف ، انتهى العالم بقادة جشعين وأنانيين وغير إنسانيين ، متعطشين لاستخدام السياسة لكسب المزيد من المال ، وخدمة رؤسائهم والشركات التي أوصلتهم إلى السلطة. هذا من خلال خلق الحروب والجماعات الإرهابية وتدمير البشرية والبيئة. حاليا هنالك أمثلة حية لهؤلاء السياسيين الذين يديرون هذا العالم الآن وحفظ الله البشريه منهم.

أرفقت بعض الصور التذكاريه مع أوستن لالي ونائبه خلال زيارتنا للمركز الثقافي الكردي ومنزل ابن عمي السيد عبد الأمير ميرزا في لندن في يوليو 1986.

البروفسور كمال قتولي.

21أكتوبر 2020.