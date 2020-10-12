السلطات ببغداد تأخذ تعهدات من سكان “الكاتيوشا” وتهدد باعتقالهم

وقال المصدر إنه “تم نشر قوات امنية في الساحة الفارغة والفضاءات لمنع إطلاق الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي”.

وأضاف “اليوم تم اخذ أصحاب المنازل السكنية (التجاوز والحواسم) وتوقيعهم على تعهد في حال ملاحظة أي حالة تثير الشك إبلاغ القوات الامنية فورا، واذا تم اطلاق صواريخ من اماكن سكناهم ولم يبلغوا، سيتم اعتقالهم فورا”، موضحا “هذا ما حصل ولا يوجد أي اعتقال لمجاميع”.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، امس الاحد، بانتشار أمني مكثف في أماكن انطلاق صواريخ “الكاتيوشا” التي تستهدف مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وأوضح المصدر، أن “القوة الماسكة للمنطقة ستحاسب في حال اي استهداف صاروخي للخضراء او مطار بغداد”.

وعادة ما تستهدف هجمات بصواريخ قواعد عسكرية ومحيط مطار بغداد، حيث يتواجد جنوداً من التحالف الدولي، فضلاً عن السفارة الامريكية الكائنة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية.

ويضم مطار بغداد الدولي جزئين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي يتعرض لقصف متكرر مؤخراً.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيين في العراق.